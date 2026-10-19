Bivši košarkaš Crvene zvezde Jago dos Santos imao je odličan povratnički debi u dresu brazilskog Flamenga.

Omaleni plejmejker je postigao 22 poena, uz po 6 skokova i asistencija, ali je njegov tim poražen, a on je bio direktan krivac u završnici.

Flamengo je na startu brazilskog prvenstva poražen sa pola koša razlike od Baurua na svom parketu rezultatom 82-81.

Jago je u završnici promašio slobodno bacanje, a zatim i izgubio loptu, nakon čega je Mogi Alves postigao koš za pobedu.

Jago dos Santos je prošlu sezonu započeo u Crvenoj zvezdi, iako se nije računalo na njega, ali je kasnije silom prilika dobio šansu. Ipak, nije ostao do kraja svoje treće sezone na Malom Kalemegdanu, već ju je završio u Virtusu iz Bolonje.