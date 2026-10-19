Semenjo je povredu zadobio pre dva dana na utakmici protiv Ipsviča.



-U prvi mah smo očekivali još težu povredu, pa smo bili više zabrinuti. Osećamo olakšanje posle jučerašnjeg snimanja jer povreda nije tako ozbiljna kao što smo očekivali. Moglo bi da potraje osam nedelja. U ovom trenutku, najvažnija stvar za njega je oporavak. Kada se vrati, negde oko decembra, biće kao novi igrač - pun energije. Ostali su manje-više dobro - rekao je Mareska, objavljeno je na sajtu kluba.



On je naveo da očekuje da će Erling Haland biti na raspolaganju nakon što je dobio udarac protiv Ipsviča.



-Videćemo. Sada imamo trening, a postoje i neke nedoumice. Juče je bio prilično dobro, bolje je, mogao bi da bude na raspolaganju. Naći zamenu za njega je uvek teško, imamo različite opcije, pa ćemo videti sutra - izjavio je Mareska.

Semenjo je ove sezone odigrao 10 utakmica na kojima je zabeležio dva gola i tri asistencije.



Mančester siti će sutra od 21 sat dočekati AEK iz Atine u trećem kolu Lige šampiona.