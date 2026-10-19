Kameron Pejn, američki plejmejker, prošle godine je nastupao za beogradski Partizan i brzo se vratio u NBA ligu gde je sezonu i završio kao član Filadelfija Seventisiksersa.

Tu ekipu je na leto napustio, bio je potom na trening Kampu Sakramenta, pa u Teksasu sa Hjuston Roketsima i tada je Anadolu Efes doživeo katastrofalne vesti – Majkl Džejms je pokidao Ahilovu tetivu u Beogradu protiv Crvene zvezde.

Momak koji je u dresu Partizana u Evroligi imao 12,4 poena, 2,3 skoka i 3,9 asistencija uz 1,2 ukradene lopte na 23,3 minuta dobio je poziv crno-belih, ali onih iz Istanbula.

Bešiktaš je bio zainteresovan za Pejna, ali ga je "ukrao" Anadolu Efes u poslednjem momentu pošto je Majk Džejms doživeo tešku povredu.

-Ludilo... Neverovatan splet okolnosti me je doveo u Efes, ali sve je dobro. Bešiktaš me je tražio baš u tom trenutku i bio sam jako blizu potpisivanja ugovora, da bih se predomislio možda dva sata kasnije kada sam dobio poziv Efesa, objasnio je Pejn za Basketnews.

Bešiktaš je odreagovao i doveo Lonija Vokera nakon što je on otpušten od strane Denver Nagetsa.

-To je bio dobar potez Bešiktaša, nadam se da će Loni tamo igrati dobro. Verujem da će uspeti da radi ono u čemu je najbolji i želim mu svu sreću - poručio je Pejn.