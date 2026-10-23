-Tačno sam znao šta se desilo. Dogovor je bio ovakav: „Kris, znaju da ćeš ti da završavaš. Samo fintiraj, idi u ćošak i ostavi loptu Batleru, pa će on.“ Batler je hteo da reši, međutim, igrač je bio na dva i po metra ispred njega, nije mogao da šutne i onda je iz očaja dodao loptu Kremeru. Čak i da vreme nije isteklo, Kremer ne bi pogodio, nije bilo šanse. To je izuzetno čudna odluka i ponovno nepoverenje prema igraču. Pa ko mu je rešio prethodnu utakmicu? - zapitao se Đurović u studiju TV Arena Sport.

Iskusni trener nije krio ogorčenje statusom američkog beka:

-Ovo je neverovatan tretman koji ima Kris Džons. Ja da sam na njegovom mestu, ja bih tražio da idem! Majke mi, to nije normalno. Pogledajte samo minutažu koju ima. Pre toga, u samoj završnici, Vajler-Beb šutira trojku i promaši ceo koš za metar! Metar od koša promaši trojku... Kako to uopšte može da se desi, meni to uopšte nije jasno.

Na konstataciju da je Hejs u regularnom delu sjajno izblokirao Džonsa, Đurović je stao u odbranu beka:

-Jeste, ali to što je uradio Džons, to je bio pravi igrački potez. Pre toga je dva puta dao koš na isti način, prodorom u levu stranu, gde je mnogo sigurniji nego udesno. Hejs je fantastično skočio i izblokirao ga, tu nema nikakve dileme. Ali mora da se zna hijerarhija. U Partizanu se zna ko je gazda, može da uradi šta god hoće i niko ništa ne sme da mu kaže. A ovamo – igrač promaši prvu loptu i odmah ide napolje. Ne može tako da se tretira najbolji igrač.

Đurović se potom dotakao i uloge Čime Monekea, kao i Džordana Nvore:

- Kako mi uopšte da znamo ko je ovde glavni? Neko iz publike će pomisliti da je to Moneke. Pa ne može Moneke nikada da bude glavni, niti će u životu biti. On će ovakvih utakmica imati koliko hoćete, mnogo više nego onih dobrih. Ali kad jednom odigra dobro, onda su svi novinari oko njega jer je ekstravagantan i atraktivan, pa su novine pune njegovih izjava. Nije on taj igrač. Nvora je najbolji strelac – pa dajte da igramo neke akcije za njega, pružite mu pravi tretman!