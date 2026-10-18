Tim Željka Obradovića je došao do treće pobede, a ono što je najvažnije za najtrofejnijeg evropskog trenera jeste povratak Kendrika Nana i Kostasa Slukasa.

Njih dvojica su odmah pokazali koliko znače ekipi. Američki bek bio je najefikasniji sa 18 poena i šest asistencija, dok je Slukas dodao šest poena.

PAO je od početka nametnuo svoj ritam. Već posle prve četvrtine je bilo 13 razlike, a na poluvremenu ogromnih 52:39.

Prednost "zelenih" je u nastavku došla i do maksmimalnih +36, pa se pitanje pobednika nije dovodilo u pitanje.

Odličnu partiju prikazao je i Dinos Mitoglu, koji je utakmicu završio sa 16 poena i 11 skokova. Kod gostiju je najefikasniji bio Hadžidakis sa 13 poena.