Legendarni jugoslovenski i hrvatski košarkaš Dino Rađa bio je gost crnogorskog grada Ulcinja gde se održava peti Mundijal prijateljstva.

Tom prilikom ga je intervjuisao Nebojša Šofranac, tamošnji novinar i osvedočeni srbomrzac koji na sav glas slavi poraze Novaka Đokovića i srpskih klubova.

Konkretno, Rađa je upitan da li su snažnije emocije u njemu budili nastupi za reprezentaciju Hrvatske ili one za Jugoslaviju.

- Mislim da su te stvari nebitne. Bitne su ove ljudske koje su iznad toga svih ovih godina - odgovorio je šmekerski Rađa i osramotio Šofranca zbog tog banalnog pitanja.