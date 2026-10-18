Odmah nakon meča se pred kamerama TV Arena Sport našao trener Mladosti, Radovan Ćurčić koji je dao svoje utiske o susretu.

Generalno gledano, on nije razočaran onim što je video i istakao je da protiv Zvezde uvek treba i malo sreće.

- Možda je tako, spremali smo ovu ekipu za utakmicu od prvog dana mikrociklusa, možda bi bilo bolje. Nisam nezadovoljan, igrati u ritmu protiv Zvezde ovakvom, treba imati i malo sreće, da ne primimo taj gol kao što smo primili na kraju prvog poluvremena. Posle toga je jednostavno za nas bilo previše teško da se suprotstavimo Zvezdi. Nismo nezadovoljni, jeste nezgodno kada primite pet golova, ali idemo dalje...