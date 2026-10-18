Fudbaler Barselone Erik Garsija moraće na dužu pauzu zbog povrede, dok je Žil Kunde lakše povređene ali je neizvestan za El Klasiko i meč protiv Reala narednog vikenda, saopštio je danas šampion Španije.

-Igrač prvog tima Erik Garsija ima povredu mišića u prednjem delu desnog butnog mišića. Vreme oporavka biće između tri i četiri nedelje. Žil Kunde ima istegnuće u levom članku i neće igrati na utakmici protiv PSŽ-a. Razvoj povrede će odrediti njegovu dostupnost za El Klasiko u nedelju protiv Reala - stoji u klupskoj objavi.

Barselona u utorak gostuje Pari Sen Žermenu u meču trećeg kola Lige šampiona, a zatim će u nedelju od 21 čas biti domaćin najljućem rivalu Realu. Klub sa stadiona Kamp Nou ima svih 11 pobeda na startu sezone, devet u La Ligi i dve u Ligi šampiona.