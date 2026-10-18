Španski stručnjak poručio je da će minutažu određivati ispunjavanje zahteva, a najavio je i mogućnost promena tokom zimskog prelaznog roka.

-Tokom sezone imamo dosta utakmica. To i želimo, znači da igramo u Evropi. Titule osvajaju 22 ili 23 igrača, postoje usponi i padovi. Želim da igrači budu srećni, kada su srećni, onda igraju bolje. Nisam ljubitelj davanja komplimenata igračima, onda postaju mekani - kaže Rijera.

Rijera je ocenio da je njegova ekipa u nastavku pružila bolju igru.

-Respekt za Mladost, dali smo pet, a mogli smo i više. Igrači moraju da znaju šta rade, to sam rekao na poluvremenu. Drugo poluvreme bilo je bolje.

Posebno je naglasio da svaki fudbaler svojim radom i partijama odlučuje o mestu u timu.

-Igrači stavljaju sebe u startnih 11. Ko bolje ispunjava zahteve, taj će igrati. Igrači koji mogu da nam pomognu će igrati, ko ne može, neće. To je poruka za predsednika kluba, cenim njegove reči. Hvala navijačima.

Za kraj je poslao upozorenje pred zimski prelazni rok.

-Igrači moraju da shvate da na zimu dolazi prelazni rok. Oni koji ne mogu da ispune zahteve biće na drugom mestu - poručio je Rijera.