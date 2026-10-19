U poslednje dve utakmice crveno-beli su uputili čak 56 šuteva što je, ne računajući nadoknade, otprilike šut na svaka tri minuta. Dali su sedam golova, a primili četiri.

Statistika kaže da su Zvezdini fudbaleri protiv Lugana imali pet šuteva u okvir gola, sedam pored ili preko i šest blokiranih. Protiv Mladosti je bilo 12 šuteva u okvir, 13 nepreciznih, a 11 blokiranih.

Protiv oba rivala Rijerini izabranici imali su dvocifren broj pokušaja sa distance, van šesnaesterca, što je izgleda nešto na čemu Španac insistira.

Gol Radeta Krunića u Luganu je bio iz daljine, setimo se i odličnog pokušaja Mateja Gaštarova iz uvodnih minuta utakmice, a protiv gostiju iz Lučana samo u prvih 10 minuta crveno-beli su uputili tri šuta izvan kaznenog prostora. Posebno raspoložen za dalekometnu paljbu bio je Muhamed Čam. Posle njegovog pokušaja Žarko Samčović je kratko odbio loptu i omogućio zicer Marku Arnautoviću.

Nije ga iskoristio doskorašnji reprezentativac Austrije, ali jeste popravni u drugom poluvremenu, kada je šutirao Kristijan Balov.