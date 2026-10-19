Vitmor je prošle sezone nosio dres Vašington Vizardsa, ali je krajem decembra 2025. morao je da napravi pauzu ozbiljnog zdravstvenog problema.

Lekari su ustanovili da ima duboku vensku trombozu u desnom ramenu, zbog čega je sezona za njega bila završena.

Mladi košarkaš nije krio koliko mu je teško pao taj period.

-To je definitivno bio mračan trenutak u mom životu. Bio sam malo depresivan - priznao je Vitmor novinarima, govoreći o periodu u kojem nije znao kada će ponovo moći da se vrati košarci.

Ispostavilo se da je problem povezan sa pritiskom na krvne sudove u predelu ramena. Kako bi se taj pritisak otklonio, lekari su morali da mu uklone jedno rebro. Operacija je trajala oko šest sati, a nakon nje usledili su meseci oporavka i terapije.

Međutim, jedan detalj posebno je privukao pažnju američkih medija.

Kada se Vitmor probudio posle operacije, lekari su mu pokazali uklonjeno rebro, koje se nalazilo u plastičnoj kesi. Mladi košarkaš želeo je da zna šta će uraditi sa njim. Kada je saznao da nema posebnog plana za tu kost, odlučio je da je ponese kući!

Krvni ugrušak nije bio jedina briga. Vitmor je morao da sačeka rezultate dodatnih analiza kako bi lekari procenili da li je problem bio posledica mehaničkog pritiska krvnih sudova ili postoji i mogućnost nasledne predispozicije.

Njegovi roditelji bili su mu velika podrška. Majka, koja ima iskustva u zdravstvenoj nezi, pomagala mu je tokom terapije, uključujući davanje injekcija za razređivanje krvi. Košarka je u tom periodu morala da bude potpuno po strani.

Povratak nije došao preko noći. Najpre je radio jednostavne vežbe, zatim postepeno napredovao sa šutiranjem i fizičkom pripremom, sve dok nije dobio dozvolu da se vrati kontaktu na terenu.

Njegov otac Majron pokušavao je da ga ohrabri podsećajući ga na sportiste koji su se vratili posle ozbiljnih zdravstvenih problema. Među primerima bio je i Viktor Vembanjama, koji je takođe imao problem sa krvnim ugruškom u ramenu.