Crvena zvezda našla se među deset najbolje rangiranih klubova na svetu prema najnovijem istraživanju Međunarodnog centra za sportske studije (CIES), koje se bavi učinkom klubova u razvoju i školovanju fudbalera. Beogradski crveno-beli zauzeli su visoko deseto mesto, ispred zagrebačkog Dinama, dok su se na listi našla još tri srpska kluba – Partizan, Vojvodina i Čukarički.

Istraživanje uzima u obzir broj fudbalera koje su klubovi školovali, njihov trenutni takmičarski nivo i minutažu. Važno je naglasiti da poredak predstavlja rezultat CIES-ovog indeksa, a ne neposrednu ocenu kvaliteta omladinskih škola. Zvezda je ostvarila indeks od 74,1, što joj je donelo mesto u samom svetskom vrhu.

Prema podacima CIES-a, Crvena zvezda je školovala 77 fudbalera obuhvaćenih istraživanjem, od kojih je šestorica i dalje u klubu, dok petorica nastupaju u nekoj od pet najjačih evropskih liga. Njihov prosečan takmičarski nivo izražen je koeficijentom 0,723, uz prosečno 1.382 minuta na terenu i starost od 24,8 godina.

Ispred srpskog šampiona nalaze se samo Benfica, River Plata, Boka juniors, Velez Sarsfild, Ajaks, Barselona, Sporting iz Lisabona, Defensor Sporting i Real Madrid.

Posebno je zanimljivo da je Zvezda nadmašila zagrebački Dinamo, koji zauzima 12. poziciju sa indeksom 73,2.