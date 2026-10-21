Večiti derbi je ponovo najvrelija tema, a četvrtak od 20 časova i 45 minuta donosi deveti meč Partizana i Zvezde u Evroligi.

Do sada su crno-beli slavili pet, a crveno-beli tri puta. Odluka je pala da sudijsku trojku čine Karlos Peruga, Boris Rižik i Tomas Bisjel.

Prvopomenuti je čovek koji je i više nego dobro poznat. Peruga je iz Španije, a sa sobom donosi ogromno iskustvo u derbijima. Do sada je delio pravdu na tri. Bio je glavni sudija na poslednja dva derbija, koja su inače pripala Partizanu, a delio je pravdu i 2024. godine kad je Zvezda pred svojim navijačima nadigrala Parni valjak u "Areni".

Ukrajinac Rižik je samo jednom bio deo evroligaškog derbija – u januaru 2023. godine kad je Partizan savladao najvećeg rivala u Pioniru. Bisjel, inače Francuz, nikada nije bio deo najveće srpske utakmice na evropskoj sceni, pa će u četvrtak debitovati.