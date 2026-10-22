Fudbaleri Crvene zvezde dočekuju Kopenhagen u okviru drugog kola Lige konferencije.

Crvena zvezda i Kopenhagen ponovo će odmeriti snage na evropskoj sceni nakon više od sedam godina. Poslednji put su se sastali u kvalifikacijama za Ligu šampiona 2019. godine, kada su oba meča završena rezultatom 1:1, a crveno-beli su posle dramatične penal serije u Danskoj izborili plasman u narednu rundu. Milan Borjan je tada odbranio jedanaesterac Vindu, a nakon čak 22 izvedena penala Zvezda je slavila i nastavila evropski put.

Crvena zvezda u meč sa Kopenhagenom ulazi posle pobede nad ekipom Mladosti iz Lučana rezultatom 5:1, dok je u prvom kolu ligaške faze Lige konferencije poražena od Lugana rezultatom 3:2. Crveno-beli će pred svojim navijačima imati priliku da osvoje prve bodove u evropskom takmičenju.

Sa druge strane, Kopenhagen je u prvom kolu Lige konferencije ostvario ubedljivu pobedu nad Bragom rezultatom 3:0. Prethodno je Kopenhagen poražen od Midtjilanda rezultatom 2:1, dok je u poslednjem prvenstvenom meču remizirao sa Orhusom (1:1).

Kopenhagen sa klupe predvodi Bo Svenson, a danski predstavnik raspolaže iskusnim i internacionalno raznovrsnim sastavom. Na poslednjoj utakmici Kopenhagen je nastupio u sledećem sastavu: Ramaj, Beijmo, Sorensen, Markgraf, Lopez, Kral, Klam, Suzuki, Eljunusi, Robert, Dadason. Priliku sa klupe dobili su Meling, Madsen, Maseko, Delejni, Vijanej.

Utakmica je na programu od 18.45.