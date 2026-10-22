Iskusni čuvar mreže je u razgovoru za “DAZN” govorio je o odnosu s reprezentacijom, koju je preuzeo Mark van Bomel, kao i o mogućnosti povratka među stative nacionalnog tima.

- Izbacili su me iz WhatsApp grupe igrača. Ta grupa služi za razmenu informacija, poput termina treninga. Povremeno se pojavi neka poruka, ali ih nema previše - otkrio je Kurtoa.

Kurtoa je otkrio da je novom selektoru ponudio da se vrati u novembru, naglasivši da ne očekuje povlašćen status.

- Nikada nisam dolazio u reprezentaciju podrazumevajući da ću automatski igrati. Poznajem svoje kvalitete i znam da mogu da budem važan za ekipu. Niko ne mora da mi garantuje mesto u startnoj postavi. Ako su Sene Lamens, Marten Vandevort ili Majk Penders dobro radili i selektor odluči da njima pruži priliku, nemam nikakav problem sa tim.

Kurtoa je pohvalio i početak mandata novog selektora.

- Svi su bili prilično zadovoljni posle prvog okupljanja s Van Bomelom. Ekipa je na dobrom putu, kao i selektor. Ova reprezentacija ima sjajnu budućnost.