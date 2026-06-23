Donatas Motiejunas i dalje je na radaru evroligaških klubova, a Crvena zvezda još nije donela konačnu odluku o njegovoj sudbini.

Kako javlja "BasketNews", Crvena zvezda još nije odlučila da li će 35-godišnji litvanski veteran ostati u timu. Motiejunas je odavno završio misiju u crveno-belom dresu, a bivši trener Saša Obradović otpisao ga je i pre odlučujuće utakmice protiv Barselone u polufinalu plej-ina Evrolige.

Šta će se dalje dešavati na relaciji Zvezda-Motiejunas nije poznato, ali je poznato to da Litvanac privlači pažnju drugih evroligaških klubova, a među zainteresovanima je i Anadolu Efes iz Istanbula, koji prati razvoj cele situacije.

Litvanac slovi za igrača koji donosi veliko iskustvo u svlačionici i koji i dalje može da pruži kvalitetne minute kada dobije priliku, takav uticaj pokazao je odmah po dolasku u Beograd.

Motiejunas je na početku sezone stigao u Crvenu zvezdu nakon odlaska iz Monaka, tokom serije od sedam uzastopnih pobeda u Evroligi nakon što je kormilo kluba preuzeo Saša Obradović, Litvanac je bio jedan od najkorisnijih igrača tima.

U tom periodu prosečno je beležio 8,9 poena, 2,8 skokova, od čega 1,4 ofanzivna skoka, kao i jednu asistenciju za 16 minuta po utakmici, uz šut od 58 odsto za dva poena.

U prvim mesecima sezone prosečno je beležio 7,6 poena, 2,4 skoka i 1,1 asistenciju za 16 minuta na parketu.

Kako navodi pomenuti portal, u Crvenoj zvezdi veoma cene njegov profesionalizam, liderske osobine i posebno sposobnost da pomaže mlađim igračima i doprinosi dobroj atmosferi u timu.

Upravo su to neki od razloga zbog kojih klub još nije definitivno odustao od mogućnosti da ga zadrži i za sezonu 2026/27.