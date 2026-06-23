Fudbalska reprezentacija Norveške obezbedila je plasman u eliminacionu fazu Svetskog prvenstva.

Norvežani su sa 3:2 pobedili Senegal u drugom kolu i imaju šest bodova, pa će za prvo mesto igrati protiv Francuske koja je takođe ostvarila dve pobede.

Veliki broj ljudi je marširao ulicama Osla prema kraljevskoj rezidenciji skandirajući: "Probudićemo kralja".

Po dolasku do trga palate, stotine navijača su seli na zemlju kako bi izveli proslavu "vikinškog veslanja".

Norveška kraljevska kuća odbila je da komentariše da li su se kralj Harald i kraljica Sonja probudili.