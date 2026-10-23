Košarkaši Armanija imaju samo jednu pobedu iz sedam kola Evrolige. Poslednji poraz u nizu doživeli su od Barselone u Milanu 89:81.

Mnogo toga ne funkcioniše u igri "manekena", a na udaru se našao i srpski košarkaš Marko Gudurić od kog se očekuje da bude jedan od vodećih igrača ekipe.

Igra prikazana protiv Barselone donela je Poetinim izabranicima brojne kritike i zvižduke sa tribina, što prema oceni novinara „Gazete delo sport” više nikoga ne iznenađuje.

- Zvižduci na kraju utakmice više nisu vest. Čini se kao da je iza nas već četiri meseca sezone, a zapravo je prošao samo jedan - stoji u delu tekst spomenutog lista koji se odnosi na nastavak agonije Poetinog tima.

Iako su se na udaru medija našle sve glavne zvezde, najžešće kritike pretrpeo je reprezentativac Srbije Marko Gudurić, nakon jedne od slabijih partija u karijeri.

- Izuzev Gudurića, koji umesto da igra kao najplaćeniji igrač u timu, tone u crnu rupu čiju gravitaciju kao da ne uzima u obzir, razlika u osećaju za hitnost, beskompromisnosti i razumevanju trenutka sa kojom igra druga petorka - očigledna je - stoji u delu teksta koji se odnosi na reprezentativca Srbije.