.Nakon što je uhapšen predsednik Saveza, zajedno sa nekoliko bivših i aktuelnih sudija, odmah se oglasio Dimitris Janakopulos, sa jasnom aluzijom da će istraga na stub srama staviti Olimpijakos.

Saopštenje Olimpijakosa prenosimo u celosti:

“Pošto smo saznali da nas dosadašnji vlasnik KK Panatinaikos očajnički traži, želimo da ga obavestimo da u svojoj borbi za suđenje 100:0 u korist Panatinaikosa u nama neće pronaći saveznike. Mi već godinama vodimo svoju, istinsku borbu za ravnopravno suđenje 50:50. I tu borbu ćemo voditi do kraja”, počinje pirejski klub i nastavlja još jače.

“U poslednjih nekoliko sati, sa sebi svojstvenom neumerenošću, požurio je da poveže naš klub i ljude iz njega sa istragom koja je u toku, a sa kojom nemamo apsolutno nikakve veze. Štaviše, javno se hvali da je za tu istragu znao unapred. Pa, pošto, kako se sam hvali, ima potpuni uvid u taj tajni postupak, zar ga niko nije obavestio da mi sa tim nemamo nikakve veze? Da se naše ime nijednom ne pominje? Ili mu možda ta činjenica ne odgovara zbog medijskog cirkusa koji je organizovao preko leđa KK Olimpijakos? Mi ne glumimo sudije na Instagramu i za tastaturom. Mi nemamo čega niti koga da se plašimo.”

Zaključak je poslao nedvosmislenu poruku.

“A kao što već vrlo dobro zna iz ličnog iskustva, na svaki pokušaj da naudi našem klubu ponovo će, po ko zna koji put, dobiti razoran odgovor. Samo se nadamo da se, kada ponovo bude osuđen, neće opet pojaviti neka zakonska odredba skrojena po njegovoj meri kako bi ga zadržala u KK Panatinaikos. I jedan savet: pazi šta želiš. Jer, ako se vrate stvarno ukradeni trofeji, vitrine tvog kluba i čuveni stočić u Sunionu biće puni paučine umesto trofeja.

P. S. Nemoj da objavljuješ pa brišeš. Sve je zabeleženo i moraćeš da pružiš uverljiva objašnjenja.

P. S. 2. Simbol mladića ovenčanog lovorovim vencem, koji je u maju krasio čitavu OAKA arenu, više nikada nećeš uzimati u usta.

P. S. 3. Sve u svoje vreme.“