Ukrajinski bokser Aleksandar Usik saopštio je da se odriče svih šampionskih pojaseva u teškoj kategoriji, koje trenutno poseduje, preneo je danas Bi-Bi-Si (BBC).

Usik (39) je aktuelni svetski šampion u teškoj kategoriji u verzijama WBA, WBC i IBF.

- Ovo je dobro smišljena odluka za koju sam uveren da će da mi otvori nove mogućnosti. Ovo nije kraj priče. Nastavak je pred nama - napisao je Usik na društvenoj mreži Iks (X).

Ukrajinski bokser je potom u video poruci pojasnio svoju odluku.

- Želim da se odreknem svih pojaseva koje trenutno posedujem i učinim ih upražnjenim kako bi momci koji čekaju svoju priliku mogli da se bore za njih. Ostavljam pojaseve, ali ne i sport, jer me čeka moj poslednji ples. Želim da se zahvalim svima. Imam veliko poštovanje prema svim organizacijama - naveo je ukrajinski bokser.

Usik je tokom karijere objedinio sve najvažnije titule u teškoj kategoriji. On se u novembru prošle godine odrekao titule svetskog šampiona u WBO verziji.