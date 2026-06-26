Iako se u prvom momentu verovalo da trobojka pripada njemu, ispostavilo se da ju je oteo od druge devojke sa tribina.

Nacionalni tim Bosne i Hercegovine obezbedio je učešće u šesnaestini finala eliminacione faze, gde će odmeriti snage sa selekcijom Sjedinjenih Američkih Država.

Sa susreta protiv reprezentacije Katara u javnost je dospeo video-snimak kraćeg navijačkog sukoba na kom se vidi kako navijači Zmajeva jednom svom sunarodniku grubo i prinudno uzimaju trobojku Srbije.

Većinski deo javnog mnjenja oštro je kritikovao ovakav postupak simpatizera Bosne i Hercegovine, s obzirom na to da meta nije bio nikakav provokator, nego istinski poklonik “Zmajeva”, za koga se pretpostavljalo da je pripadnik srpske etničke zajednice u susednoj zemlji.

Ipak, prema navodima portala Slobodna Bosna, čitav događaj ima potpuno drugačiju pozadinu. Zapravo, pojedinac koji je držao obeležje nije pretrpeo nasilje, već ga je sam inicirao.

On je, sudeći prema pomenutom mediju, bio taj koji je zapravo oteo znamenje jednoj devojci koja je pružala podršku BiH noseći srpsko obeležje.

Zabeleženi snimak koji se deli mrežama prikazuje isključivo sam završetak, u trenucima kada okupljeni navijači, najpre rečima, a zatim i upotrebom fizičke snage, zahtevaju povraćaj ukradenog.

Nakon toga jedan momak odlazi, što se inicijalno tumačilo kao odnošenje plena, ali se ispostavilo da je zapravo hteo da vrati trobojku devojci, koja predstavlja jedinu stvarnu oštećenu stranu u ovom incidentu.

U daljem toku situacije zbilo se upravo ono što svedoči i video-zapis. Nekolicina pripadnika grupe “BH Fanaticos” prišla je tom nesavesnom gledaocu i zahtevala od njega da preda trobojku njenoj zakonitoj vlasnici, što je ovaj izričito odbio.

Uprkos glasnim zahtevima da vrati tuđe vlasništvo, on nije promenio odluku, usled čega mu je jedan član “BH Fanaticosa” silom istrgao platno i prosledio ga drugom momku iz iste navijačke grupe, koji je odmah odjurio da uruči zastavu devojci. To je takođe zabeleženo okom kamere.