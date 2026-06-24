Dešavalo se kroz istoriju da se stranci brzo zaljube u našu zemlju, ali nije tako čest slučaj Misdongarda Betoligara, nekadašnjeg fudbalera Crvene zvezde koji će zauvek ostati upamćen u srpskom fudbalu.

O njegovim odlukama i dan danas se priča. Nije ostavio Bog zna kakav utisak na "Marakani", ali je prirastao za srce svakom navijaču Zvezde, pa i svakom Srbinu.

U Zvezdu stigao iz Kameruna za 120.000 evra

Misdongard Betoligar rođen je 26. septembra 1985. godine u Čadu, ali je fudbalsku karijeru gradio u drugoj afričkoj državi, Kamerunu.

Sada već davne 2007. godine kada je napunio 21 godinu, prešao je za 120.000 evra iz tamošnje Union Duale u Crvenu zvezdu gde je proveo nešto više od godinu dana.

Visoki centarfor nije ostavio jak, ali jeste sasvim pristojan utisak u crveno-belom dresu. Odigrao je 15 utakmica, postigao četiri gola uz isto toliko asistencija, da bi već 2008. otišao u Budućnost iz Podgorice.

Zavoleo Srbiju, postao pravoslavac i promenio ime

Iako se nije dugo zadržao u Beogradu, Misdongard se brzo zaljubio u Srbiju. Naša zemlja ga je očarala. Posle godinu dana u Podgorici, Betoligar se vratio u Srbiji, tada u Metalac iz Gornjeg Milanovca gde je počeo da živi sa suprugom.

Narednih šest godina proveo je u Superligi Srbije gde je pored Metalca igrao za Mladost iz Lučana, Borac iz Čačka, a onda i Slogu iz Kraljeva.

Pre osam godina, 2014. Betoligar je odlučio da promeni veru i postane pravoslavac pa se krstio u Čačku i postao Đorđe. Kum mu je bio mlađi brat čuvenog trenera Neška Milovanovića, Goran Milovanović.

Pre toga, Betoligaru se i dete rodilo u Srbiji, dok je nosio dres Borca.

Penzionisao se, pa potpuno nestao

Betoligar se 2015. godine vratio u Čad gde je kratko nosio dres Renaisansa da bi se iste godine penzionisao i sa 29 godina završio profesionalnu karijeru.

Sada se gotovo ništa ne zna o njemu. Nema društvene mreže, praktično o njemu nema ni traga ni glasa.

Za reprezentaciju Čada odigrao je 24 utakmice bez učinka.