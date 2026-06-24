Hrvatska se ponovo mučila i prolazila kroz teške trenutke, ali je ulaskom napadača Osasune stigla i nagrada. Utakmica je bila posebna i za Luku Modrića, koji je upisao 200. nastup za reprezentaciju i sa terena je ispraćen ovacijama, piše As.

-Hrvatska je i dalje živa na Svetskom prvenstvu. Budimir se pojavio i dokrajčio Panamu. Balkanci su tako još jednom dokazali da znaju da pate, pokažu koliko su otporni i prežive teške trenutke. Ovoga puta su za to nagrađeni golom Ante Budimira. On je neposredno pre 35. rođendana debitovao na Svetskom prvenstvu ulaskom na poluvremenu i već pri prvom dodiru sa loptom postigao pobedonosni gol - piše As.

Dodaje se da je ekipa Zlatka Dalića delovala prilično konfuzno, a Luka Modrić nemoćno.

-Hrvatska je, s druge strane, delovala haotično. Pokazivala je velike probleme u igri protiv dobro organizovanog protivnika, a nered u odbrani mogao je skupo da je košta. Najbliže golu Panama je bila kada je Rodrigez šutirao glavom, Livaković je zakačio loptu, a ona se zatim od prečke odbila nazad u teren. Luka Modrić je, slično kao i u prvoj utakmici, teško preuzimao kontrolu nad igrom. Nije uspevao da vodi igru svog tima niti da koordinira odbrambene zadatke, u kojima je Mateo Kovačić bio znatno aktivniji. Talenat Martina Baturine dolazio je do izražaja samo povremeno - istakao je As.

Modrić je na ovoj utakmici stigao do 200. utakmice u dresu reprezentacija Hrvatske...