Završena su dva kola grupne faze na Svetskom prvenstvu, a već šest reprezentacija nema nikakvu šansu za prolazak u nastavak takmičenja.

Poslednji mečevi grupne faze biće potpuno rezultatski nebitni za Tursku, Tunis, Haiti, Panamu, Jordan i Uzbekistan.

Šansu su sinoć definitivno izgubili Uzbekistan posle debakla od Portugala 5:0 i Panama, koja je izgubila 1:0 od Hrvatske.

Na ovoj listi nema velikih iznenađenja, osim naravno reprezentacije Turske za koju se očekivalo da će gotovo sigurno proći u narednu fazu. Međutim, porazi od Australije i Paragvaja od 2:0, odnosno 1:0 poslali su izabranike Vićenca Montele kući.

Ko će biti preostalih 10 reprezentacija koje neće proći u 16/finala saznaćemo u naredna tri dana.