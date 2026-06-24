Reprezentacija Hrvatske pobedila je prošle noći Panamu na Svetskom prvenstvu 1:0 i iako posle dva kola ima četiri boda, nije prošla u sledeću fazu. U poslednjoj rundi bi mogla i da se dovede u težak položaj ako izgubi od Gane, jer bi pala na treće mesto i morala bi da čeka rezultate u drugim grupama, kao i da prati gol-razliku rivala.

Kakav rasplet je moguć?

-Ako Hrvatska pobedi Ganu u poslednjem kolu, biće prva u slučaju da Engleska ne pobedi Ganu

-Ako Hrvatska pobedi Ganu i Engleska pobedi Panamu, Hrvati će u sledeću fazu

-Ako Hrvatska ne pobedi Ganu, biće treća i čekaće rasplet u drugim grupama

U sledeću fazu će osam od 12 trećeplasiranih ekipa, a zanimljivo je to da je među njima trenutno i Senegal, koji nema nijedan bod posle dva kola.

U tom društvu uz Hrvate po tri boda imaju Švedska, Škotska, Alžir i Paragvaj, po dva Zelenortska Ostrva i Belgija, a po bod Češka, Kongo, Ekvador i BiH.

Čeka nas rasplet...