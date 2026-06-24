-Prvo, čestitam momcima, ali moram da čestitam i protivniku koji je bio organizovan i pošteno nas namučio. U pripremi za utakmicu, želeli smo da igramo po krilima, zbog čega je Marko Pašalić dobio prednost u odnosu na Petra Sučića. Igrali smo pod pritiskom i bili smo u grču. Zato sam reagovao onako kako sam reagovao na poluvremenu jer sam želeo da to promenim. Duge lopte su nas uništavale, svaka druga lopta je bila njihova. Zato sam bio ljut, ali je ispalo dobro. Moramo da zaboravimo ovu utakmicu i da usmerimo pažnju na Ganu - rekao je Dalić.

Pritisak imperativa pobede nakon početnog poraza od Engleske sputao je njegove izabranike.

-Iskreno, nisam očekivao da će biti tako teška utakmica. Nismo reagovali na najbolji način, što pripisujem tom pritisku jer smo morali da uzmemo tri boda. Bili smo sputani, nekako smo postigli gol pa je bilo lakše. Nisam najzadovoljniji igrom, posebno defanzivom fazom u prvom poluvremenu. Zaboraviću na to i okrenuti se onome što nas čeka. Protivnik me je iznenadio svojim kvalitetom, brzinom i organizacijom - priznao je Dalić.

Ključ pobede ležao je u dvostrukoj izmeni i promeni taktičkog sistema na pauzi, što je zaustavilo opasnu tranziciju protivnika.

-Mi smo na poluvremenu napravili izmene u sistemu jer smo imali mnogo problema u odbrani koje smo želeli da rešimo. Kada smo se otvarili, bili smo nemoćni i prespori za protivnika. Naše izmene su nam donele sigurnost i na kraju stabilnost. Morali smo da reagujemo, tako da su te izmene bile ispravne - objasnio je taktički manevar.