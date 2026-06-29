Alimpijević odredio spisak za Švajcarsku: Dobrić otpao zbog povrede, evo ko je tu

Selektor muške seniorske reprezentacije Srbije Dušan Alimpijević odredio je 13 igrača koji će putovati u Friburg na utakmicu sa Švajcarskom. Naša selekcija sastaje se sa Švajcarcima 2. jula u FIBA julskom kvalifikacionom prozoru za Svetsko prvenstvo.

Na spisku se su: Uroš Plavšić, Nemanja Dangubić, Nikola Jović, Stefan Momirov, Dušan Ristić, Nikola Jokić, Arijan Lakić, Nikola Đurišić, Nikola Tanasković, Dejan Davidovac, Aleksa Avramović, Jovan Novak i Filip Barna.