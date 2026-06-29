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Alimpijević odredio spisak za Švajcarsku: Dobrić otpao zbog povrede, evo ko je tu

Selektor presekao 

Autor:  Ratomir Đusić
29.06.2026.16:17
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Alimpijević odredio spisak za Švajcarsku: Dobrić otpao zbog povrede, evo ko je tu
Foto: ATA IMAGES | ATA Images
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Selektor muške seniorske reprezentacije Srbije Dušan Alimpijević odredio je 13 igrača koji će putovati u Friburg na utakmicu sa Švajcarskom. Naša selekcija sastaje se sa Švajcarcima 2. jula u FIBA julskom kvalifikacionom prozoru za Svetsko prvenstvo.

Na spisku se su: Uroš Plavšić, Nemanja Dangubić, Nikola Jović, Stefan Momirov, Dušan Ristić, Nikola Jokić, Arijan Lakić, Nikola Đurišić, Nikola Tanasković, Dejan Davidovac, Aleksa Avramović, Jovan Novak i Filip Barna.

Ognjen Dobrić je doživeo naprsnuće prsta desne šake na kontrolnoj utakmici protiv Češke u subotu i neće moći da igra protiv Švajcarske i Bosne i Hercegovine.

Reprezentacija Srbije u sredu, 1. jula, putuje u Friburg gde je dan kasnije očekuje utakmica sa Švajcarskom. Naš tim će 6. jula ugostiti selekciju BIH u dvorani Aleksandar Nikolić.

košarkaška reprezentacija srbije

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