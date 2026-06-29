Britanski teniser Džek Drejper povukao se sa Vimbldona. Nekada četvrti reket sveta je morao da odustane od trećeg grend slema sezone zbog povrede lakta, a u glavnom žrebu će ga zameniti Dušan Lajović.

- Očajan sam što moram da podelim sa vama da sam bio primoran da se povučem iz meča prvog kola zbog ponovne povrede ruke. Bilo je mnogo bolnih trenutaka u poslednjih 12 meseci, ali ovaj je definitivno apsolutno najgori, jer za britanskog igrača nema veće časti od igranja na Vimbldonu.



Nastaviću da se borim i da prolazim kroz ovo. Hvala vam na podršci - poručio je Drejper.

Lajović je ispao u trećem kolu kvalifikacija, ali je sada odustajanjem Drejpera upao u glavni žreb kao srećni gubitnik. Srpski teniser će sutra u prvom kolu grend slem turnira u Londonu igrati protiv Amerikanca Tejlora Frica.