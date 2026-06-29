Ruski teniser Andrej Rubljov eliminisan je već na startu Vimbldona. On je u prvom kolu izgubio od zemljaka Romana Safiulina sa 3:2, po setovima 6:4, 6:7(6), 3:6, 6:3, 7:6(10).

Meč je trajao skoro četiri sata. Rubljov je izgubio prvi set, a onda je uspeo da preokrene. Činilo se tada da će uspeti da slomi otpor rivala, ali se desio senzacionalan preokret. Safiulin je odigrao sjajan četvrti set i tako izjednačio na 2:2.

U odlučujućem setu se vodila velika borba do samog kraja, a pitanje pobednika je odlučivao super taj-brejk. Prava drama je viđena u poslednjem gemu, a na kraju je kvalifikant sa 12:10 uspeo da slavi i tako izbaci velikog favorita.

Ovo je dobra vest i za našeg Novaka Đokovića. Po ispadanju Rubljova, koji je 12. nosilac turnira, najveća prepreka do osmine finala sada ostaje Žoao Fonseka koji mu sada može biti najveća prepreka na putu ka četvrtfinalu.