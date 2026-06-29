Fudbalska reprezentacija Južne Koreje završila je takmičenje na Svetskom prvenstvu u grupnoj fazi, posle čega je selektor Hong Mjung-Bo podneo ostavku, ali to nije bilo dovoljno da izbegne negativne reakcije javnosti, pa čak i pretnje smrću.

Predsednik Fudbalskog saveza Južne Koreje je poručio da će država ispitati kako je došlo do velikog razočaranja.

Južna Koreja je u prvom kolu grupe A pobedila Češku, da bi potom izgubila od Meksika i Južne Afrike, pa je sa tri boda ispala sa Mundijala.

Nakon svega što se dogodilo, iz ove azijske zemlje je stigla informacija da je policija prinuđena da čuva Mjung-Boa.

Prema navodima koji mogu da se pročitaju na portalu "koreaherald.com" policija Južne Koreje će preduzeti mere bezbednosti na aerodromu na kojem se očekuje dolazak reprezentacije.