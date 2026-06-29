Fudbalska reprezentacija Južne Koreje završila je takmičenje na Svetskom prvenstvu u grupnoj fazi, posle čega je selektor Hong Mjung-Bo podneo ostavku, ali to nije bilo dovoljno da izbegne negativne reakcije javnosti, pa čak i pretnje smrću.
Predsednik Fudbalskog saveza Južne Koreje je poručio da će država ispitati kako je došlo do velikog razočaranja.
Južna Koreja je u prvom kolu grupe A pobedila Češku, da bi potom izgubila od Meksika i Južne Afrike, pa je sa tri boda ispala sa Mundijala.
Nakon svega što se dogodilo, iz ove azijske zemlje je stigla informacija da je policija prinuđena da čuva Mjung-Boa.
Prema navodima koji mogu da se pročitaju na portalu "koreaherald.com" policija Južne Koreje će preduzeti mere bezbednosti na aerodromu na kojem se očekuje dolazak reprezentacije.
Na aerodrom će biti poslato 160 pripadnika jedinice za razbijanje demonstracija, kao i 25 specijalno obučenih telohranitelja.
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