Fudbalska reprezentacija Južne Koreje doživela je fijasko na Svetskom prvenstvu. Posle pobede u prvom kolu nad Češkom, usledili su porazi od Meksika i Južne Afrike, pa su sa tri boda završili učešće već u grupi.

Nezadovoljstvo tako lošim ishodom izrazio je i predsednik Južne Koreje Li Dže-Mjung.

- Ne samo da sam zbunjen ovim neočekivanim rezultatom, već sam i zaprepašćen. Na kraju krajeva, izreka 'izbor ljudi je početak svih stvari' ponovo je dobila potvrdu u praksi. Kada se više cene saveznici nego kompetencija i ako se nesposobna osoba izabere za komandanta, zna se kakav će rezultat biti. Neoprezan izbor selektora, koji ne razlikuje javno od privatnog i prednost daje ličnom interesu, proizilazi iz nemogućnosti praćenja, nadzora i pozivanja na odgovornost onih koji imaju moć imenovanja i postavljanja na funkcije - rekao je predsednik Južne Koreje.

On je takođe najavio da će zbog lošeg učinka reprezentacije od Ministarstva sporta zatražiti pokretanje istrage.

- S obzirom na to da se velika količina novca poreskih obveznika ulaže u fudbal, molim ministarstvo da pažljivo ispita kako je došlo do ovog incidenta, sa analizom uzroka i merama za sprečavanje ponavljanja ovakvih stvari u budućnosti - poručio je Li Dže-Mjung.