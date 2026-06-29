Miomir Kecmanović u ovim trenucima igra meč prvog kola Vimbldona protiv Janika Sinera. Srpski teniser nije imao sreće na žrebu i već na startu igra protiv branioca titule i prvog reketa sveta.

Iako je u meč ušao kao autsajder, Kecmanović je fantastično počeo i dobio prvi set sa 6:4.

Ono što je zanimljivo, jeste da se na tribinama našlo i jedno dobro poznato, legendarno lice. To je Dejvid Bekam, koji je, sada već tradicionalno, postao redovan gost na Vimbldonu, ali i ostalim teniskim turnirima, gde ga često možemo videti u svečanim ložama.

Osim čuvenog engleskog fudbalera, u svečanoj loži se na ovom duelu našao i princ Edvard, vojvoda od Kenta.