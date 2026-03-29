Od transfera na leto 2024. godine u turski Fenerbahče za 7.000.000 evra karijera Ognjena Mimovića je u padu. Zato bi spas mogao da pronađe na leto.

Trenutno je talentovani desni bek na pozajmici iz turskog giganta u kiparskom Pafosu koji ima opciju da otkupi 21-godišnjaka po ceni od 6.000.000 evra.

Kako se to neće desiti usled slabe minutaže Mimovića na Kipru, otvara se šansa da Crvena zvezda pokuša da vrati desnog beka na Marakanu!

Nije u ranijim javnim nastupima Zvezdan Terzić krio takvu želju, pa postoji dobra šansa da crveno-beli potpišu reprezentativca Srbije. Posebno što je veoma realno da Jong Vu-Seol na leto napusti srpskog šampiona...