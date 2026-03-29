Mario Hezonja ima ugovor sa Real Madridom do 2029. godine, ali je u međuvremenu promenio agenciju i prešao u Beobasket Miška Ražnatovića, pa Špance zanima da li bi mogao da promeni sredinu.

Hrvatski košarkaš ima problematičan odnos sa trenerom Serđom Skariolom i ostatkom stručnog štaba, zbog čega se navodi da bi mogao da napusti klub.

Italijanski „Backdoor Podcast“ navodi da Dubai želi da dovede Hezonju u svoje redove i Hrvat bi tako krenuo stopama Džanana Muse, koji je prošlog leta potpisao za abaligaša.

Pojedini španski mediji ističu da u ugovoru postoji samo jedna izlazna klauzula za NBA, ali veruju da bi Hezonja mogao da nastavi karijeru na Jadranu.

Dubai u svojim redovima već ima pozamašan broj igrača sa prostora bivše Jugoslavije, španski „solobasket.com“ napominje da je plan kluba da Hezonja stigne kao zamena za Dvejna Bejkona koji je na izlaznim vratima.