Privukao je srpski košarkaš Nikola Topić ogromnu pažnju dominantnim igrama u Razvojnoj ligi za Oklahoma Siti Blu što nije prošlo nezapaženo.

Naime, talentovani plejmejker je dobio poziv od matične Oklahome Siti Tandera da se vrati u prvi tim i konačno zaigra u NBA ligi!

Ono što ovoj vesti daje na dodatnoj težini je činjenica da Tandere očekuje polako najvažniji deo sezone - NBA plej-of, a istog će biti deo i naš Topić.

Pitanje je samo koliku će mu minutažu dati trener Majk Degnolt, ali je sigurno da se Srbin neće vraćati do kraja sezone u Razvojnu ligu.

Tokom perioda provedenog među Oklahomom Siti Blu, Topić je na 13 utakmica u proseku beležio 18,4 poena uz 7,8 asistencija.