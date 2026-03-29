Kako se navodi, odluka je doneta uz obostaranu saglasnost.

Tudor je 14. februara imenovan za trenera Totenhema do kraja sezone, a na sedam utakmica u svim takmičenjima zabeležio je jednu pobedu, jedan remi i pet poraza.

- Zahvaljujemo Igoru, Tomislavu i Rikardu na trudu koji su uložili tokom proteklih šest nedelja, u kojima su neumorno radili. Takođe nam je žao zbog gubitka koji je Igor nedavno pretrpeo i šaljemo podršku njemu i njegovoj porodici u ovom teškom trenutku - saopštio je Totenhem.

Klub iz Londona nije objavio ko će voditi ekipu u narednom periodu.

Totenhem se nalazi na 17. mestu na tabeli Premijer lige sa 30 bodova, a Vest Hem koji je u zoni ispadanja ima 29.