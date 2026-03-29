Fudbalska reprezentacija tzv. Kosova igraće protiv Turske finale baraža za odlazak na Svetsko prvenstvo, a izjava napadača Vedata Murićija je privukla veliku pažnju.

Tzv. Kosovo je u polufinalu pobedilo Slovačku u Bratislavi, a u utorak će u Prištini pokušati da napravi još jednu senzaciju i izbori plasman na Mundijal.

Murići veruje u šansu svog tima, posebno zbog domaćeg terena i podrške navijača, ali ne spori da je Turska kvalitetnija.

- Bez sumnje, Turska je favorit. Naša prednost je što igramo kod kuće. Imaju igrače poput Kenana Jildiza i Arde Gulera, koji igraju za velike timove, kao što su Juventus ili Real Madrid. Oni su od velike vrednosti za turski fudbal, ali i za evropski i svetski fudbal - rekao je Murići.

Istakao je da njegov tim neće odustati od svoje igre i da će učiniti sve kako bi stigao do istorijskog rezultata.

- Daćemo maksimum i pokušaćemo da implementiramo svoju igru kao tim, kako bismo ostvarili naš cilj - dodao je on.

Ipak, najviše pažnje izazvala je njegova završna, i vrlo sramna poruka...

- Ako uspemo da se kvalifikujemo za Svetsko prvenstvo, to će za nas biti kao druga nezavisnost. Svi su veoma uzbuđeni i puni nade - poručio je Murići.