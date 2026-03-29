Odlazak Duška Ivanovića će biti samo prvi korak u velikoj čistki koja se planira u redovima Virtusa i koja će se dogoditi predstojećeg leta.

Loša finansijska situacija u klubu će primorati upravu da dodatno smanji budžet koji je ionako bio jedan od manjih od svih klubova Evrolige.

Plan od naredne sezone će biti da se Virtus okrene mladim i talentovanim igračima, a velike su šanse da tim iz Bolonje i naredne sezone predvodi srpski trener Nenad Jakovljević.

Ono što je gotovo sigurno je da klub napušta Karsen Edvards. Američki plejmejker već ima poziv najvećeg rivala Virtusa - Olimpije Milano.

Na izlaznim vratima je i Luka Vildoza koji je u Bolonju došao na nagovor bivšeg trenera Ivanovića koji neće tu biti od naredne sezone...

Takođe se pominje i odlazak Alena Smailagića iz kluba i to prvenstveno zato što u Virtusu nisu zadovoljni partijama srpskog internacionalca.