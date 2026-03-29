Srpski Tajson je opravdao nadimak Jedan od najboljih srpskih boksera i kapiten naše reprezentacije, Almir Memić, na granici je ulaska u Top 2oo boksera planete u super-srednjoj kategoriji, pošto je slavio u spektakularnom meču posle šest paklenih rundi u Boru na Balkan Boxing 7 protiv Jaga Kizirije iz Gruzije.

Memić je zadržao perfektan skor i sada ima ukuono 5:0 u profi boksu (2 nokautom), a ova pobeda donela mu je veliki skok na rang listi na specijalizovanom sajtu za boks - Boxrec.

Almir Memić je pre borbe bio na 420. mestu na rang listi u svetu, a pošto je pobedio ozbiljnog boksera, koji je bio među 200 najboljih boksera u svetu, usledio je ogroman skok i trenutno je 203. na listi, ali se očekuje dodatni skok u narednim danima.

Ko god je gledao borbu Memića i Kizirije uživo u Sportskom centru Bobana Veličković, ili putem TV prenosa na Arena Sportu, mogao je samo da se zaljubi u boks.

Borci se nisu štedeli, bilo je brutalnih udaraca na obe strane, sitnih provokacija poput spuštanja garda, osmeha nakon udaraca... Almir Memić je dominirao u većem delu meča, posebno u uvodne tri runde, gde je pravo čudo kako je njegov rival ostao na nogama, ali je pokazao u jednom momentu i koliko ima čvrstu bradu, kada je Gruzin pogodio nekoliko žestokih udaraca.

Na kraju, Kizirija ipak nije pao ni ovoga puta, iako je doživeo 19. poraz u svom 30. profi meču, nikada nije nokautiran u karijeri i opravdao je epitet "Opasnog čoveka".

Ko je Almir Memić?

Almir Memić je rođen u Prijepolju, ima 24 godine, boksuje u kategoriji do 75 kilograma i višestruki je šampion Srbije u olimpijskom boksu, koji je "odskočna daska" za profi boks. Imao je do sada 67 borbi u olimpijskom boksu, gde je slavio na 44 (11 nokautom) i ima 16 poraza. Preko 150 mečeva je odboksovao kada se uračunaju i juniorska i omladinska kategorija.

Od malih nogu je Almir Memić bio borac, od odrastanja u teškim uslovima u detinjstvu, kasnije je kao tinejdžer, kako sam kaže, bio problematičan, a onda ga je boks spasio i sklonio sa ulice. Svu energiju je preneo u ring, gde je trener Mikica Tomašević iz Bokserskog kluba "MIX" u Prijepolju video kakav je Memić talenat, počeo je da radi sa njim i da "brusi" dijamant!

Rezultat toga su sedam titula šampiona Srbije u svim uzrastima. Iz godine u godinu je Memić postajao šampion države, da bi to krunisao i u seniorskoj konkurenciji.

Titulu je odbranio krajem prošle godine u spektakularnom meču protiv Jovana Nikolića, a o toj borbi je brujala Srbija danima, jer je bila jedna od najboljih u poslednjih 20 godina.

Memić je i dvostruki šampion Balkana, osvojio je bronzu na Evropskom prvenstvu 2024. godine.

Glavni cilj Memiću je da 2028. godine u Los Anđelesu napadne olimpijsku medalju. Pokušaće pre toga da se kvalifikuje u pakleno teškoj konkurenciji do 80 kilograma za Olimpijske igre, a potom i da konkuriše za medalju. Plan mu je da do 2028. godine uporedo radi i olimpijski i profi boks, a da se nakon toga fokusira isključivo na profi boks.