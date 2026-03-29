Uspeo je srpski teniser Hamad Međedović da dođe do titule u italijanskom Napulju pobedom u finalu nad Nemcem Danijelom Altmajerom (6:2, 6:4) za šta je pokupio veći broj nagrada.

Ova pobeda je Međedoviću omogućila da se vrati među Top 100 na ATP listi, konkretno je trenutno na 80. mestu, pošto će imati 680 bodova.

Zaradio je srpski teniser tačno 125 bodova pobedom na čelendžeru, a dodatno kao pobedniku mu pripada i novčana nagrada od 30.460 evra.

Značiće ovaj uspeh Međedoviću i za naredne turnire, gde će biti plasiran u glavni žreb ili imati bolju poziciju u kvalifikacijama.