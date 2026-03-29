Košarkaš Panatinaikosa Najdžel Hejs-Dejvis doživeo je povredu pred utakmicu sa Olimpijakosom u grčkom prvenstvu.

Amerikanac se požalio na povredu u levom listu zbog čega nije prisustvovao poslednjem treningu uoči velikog derbija protiv crveno-belih iz Pireja.

To bi mogao da bude ozbiljan problem za Ergina Atamana pred finiš regularnog dela Evrolige, gde je njegovom timu svaka utakmica od ogromnog značaja u borbi za plasman u plej-of.

Do kraja je ostalo još četiri kola, a naredni meč u elitnom takmičenju će "zeleni" igrati protiv Hapoela u Sofiji.