Fudbaleri Crvene zvezde su savladali Obilić iz Zmajeva rezultatom 0:5 u prijateljskom meču. Strelci za crveno-bele bili su Duarte, Katai, Handel i Šarić koji se dva puta upisao u listu strelaca.

Obilić Zmajevo - Crvena zvezda 0:5 (0:3)

Stadion : „Sportski centar Zmajevo“.

Strelci : Duarte u 17, Katai u 24, Handel u 34. i Šarić u 51. i 57. minutu za Crvenu zvezdu.

Crvena zvezda : Mateus (od 35. Guteša), Stanković (od 35. Taker), Rodrigao (od 35. Roganović), Tebo (od 35. Mandej (od 52. Miletić)), Ristovski (od 35. Adeleke (od 51. Stojanović)), Handel (od 35. Golubović), Krunić (od 35. Đorđević), Ovusu (od 35. Vasilić), Katai (od 35. Šarić), Lučić (od 35. Mišić), Duarte (od 35. Trač).

Rezerve : Guteša, Roganović, Stojanović, Golubović, Mandej, Miletić, Adeleke, Vasilić, Taker, Mišić, Đorđević, Šarić, Trač.

Obilić : Vučetić (od 47. Popović (od 55. Jano)), Knežević (od 48. Aleksić), Jokić (od 48. Kvrgić), Kobilarov (od 48. Milovac), Uzelac (od 59. Barišić), Štefek (od 59. Rikalo), Tepavčević (od 59. Milović), Krstić (od 69. Kovžan), Marković (od 59. Becić), Vujošević, Lazić.

Rezerve : Popović, Jano, Aleksić, Kvrgić, Milovac, Barišić, Rikalo, Milović, Kovžan, Becić.

Zapretili su crveno-beli već u šestom minutu, kada su Duarte i Handel odigrali dupli pas, zatim je napadač našeg tima šutirao sa ivice kaznenog prostora, ali je lopta završila malo preko gola.

Crveno -beli su totalnu inicijativu krunisali golom u 17. minutu. Ovusu je prošao po desnoj strani, odlično centrirao, a na efektan način, makazicama, mrežu je zatresao Duarte i doveo ekipu Dejana Stankovića do prednosti. Samo dva minuta kasnije zapretio je Handel, nakon odličnog pasa Kataija u kaznenom prostoru, ali je udarac veznog fudbalera našeg tima bio neprecizan.

Igrao se 22. minut kada je Lučić dugom loptom promenio stranu i uposlio Ovusua, ali nije uspeo nakon odličnog prijema brzonogi fudbaler crveno-belih da na pravi način zahvati loptu, pa je njegov udarac završio iznad prečke domaćih.

Na isteku 24. minuta videli smo još jedan prelep gol crveno-belih, kada je Katai dobio loptu na 25 metara, preciznim udarcem sa distance zatresao mrežu Obilića i duplirao prednost Crvene zvezde. Blizu trećeg gola crveno-beli bili su u 32. minutu, nakon što je posle prodora Ovusu šutirao sa distance, ali je dobro reagovao golman domaćih.

Nastavili su sa konstantnim napadima izabranici Dejana Stankovića, a u 34. minutu su stigli i do trećeg gola. Katai je na sjajan način uposlio Ristovskog, a mladi bek je oštrim pasom pronašao Handela na drugoj stativi, kome nije bilo teško da sprovede loptu u mrežu Obilića.

Drugo poluvreme nastavilo se u istom ritmu za našu ekipu, a u 51. minutu stigli su fudbaleri Crvene zvezde i do četvrtog pogotka. Primio je loptu Taker na desnoj strani kaznenog prostora, šutirao, ali je njegov udarac odbranio čuvar mreže domaćih. Ipak , sjajno se kretao Šarić, pokupio odbitak i poslao loptu u nebranjeni deo mreže.

Samo minut kasnije Đorđević se našao u velikoj prilici kada je izvršio odličan pritisak na poslednju liniju Obilića, stigao do lopte, ali je njegov udarac uspeo da zaustavi golman ekipe iz Zmajeva.

Igrao se 57. minut kada je naša ekipa stigla i do petog gola. Trač je na sjajan način uposlio Šarića, a talentovani vezni igrač je izašao sam pred gol protivnika i rutinski sproveo loptu u gol domaće ekipe.