Apsolutni prioritet Partizana je produžetak saradnje sa Karlikom Džonsom. Sjajni plejmejker se u februaru vratio na teren posle duge pauze i igra kao da se nikada nije ni povredio.

Ugovor mu ističe na kraju sezone, a pregovori o nastavku saradnje su uveliko u toku.

Nedavno se na društvenim mrežama oglasio Džonsov agent Džošua Gudvin, objavivši na Instagramu sliku sa grbovima više evroligaških klubova, uključujući i Crvenu zvezdu, uz pitanje "Gde će Karlik Džons otići?" i pesmu "Get Money" legendarnog repera Bigija Smolsa.

Mnogi su tu objavu protumačili kao moguće opraštanje Džonsa od Partizana, ali sam plejmejker je to demantovao nakon pobede nad ASVEL-om.

- Moj agent je veliki šaljivžija, ne treba ozbiljno shvatati ono što on govori - izjavio je Karlik Džons.

Ipak, Gudvin je ponovo poslao poruku vezanu za budućnost svog klijenta – ovog puta kroz crno-bele emotikone, što je izazvalo brojne spekulacije među navijačima crno-belih i to je bilo sasvim dovoljno da im se raspali mašta.

Ostaje da se vidi kako će se ova saga završiti.