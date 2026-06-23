Bivši fudbaler Rade Bogdanović, koji trenutno radi kao stručni konsultant na Radio-televiziji Srbije (RTS), izvinio se zbog rasističkih opaski tokom prenosa uživo utakmice Svetskog prvenstva između Belgije i Irana u nedelju, preneo je Rojters.

Nekadašnji golgeter, koji je tokom karijere nastupao za Atletiko Madrid i osvojio Kup Nemačke sa Verderom iz Bremena, našao se na meti oštrih kritika domaćih i svetskih medija nakon što je doveo u pitanje fokus i izdržljivost tamnoputih fudbalera posle meča Grupe G koji je završen bez golova.

- Iskreno se izvinjavam zbog svoje izjave u vezi sa tamnoputim fudbalerima - naveo je 56-godišnji Bogdanović u izjavi za Rojters.

Javni servis RTS takođe je uputio zvanično izvinjenje svojim gledaocima.

- Želimo da obavestimo javnost da gospodin Rade Bogdanović nije zaposlen u našoj kući, već je angažovan kao stručni konsultant tokom trajanja turnira - navodi se u saopštenju Kolegijuma RTS-a:

- Želimo da iskoristimo ovu priliku da se, kao emiter, izvinimo zbog izjave izrečene u našem programu, a koja se odnosi na pripadnike određene rase.

Bogdanovićeve reči stigle su do naslovnica najtiražnijih i najčitanijih medija poput Marke i L'Ekipa, ali i Engleske, odakle je tabloid San bio prilično oštar prema njemu. U tekstu koji nosi opis "Odvratno, srpski komentator kritikovan zbog gnusnih rasističkih uvreda" čak ni ne žele da citiraju njegovu skandaloznu izjavu.