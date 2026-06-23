Pritisak je veliki, a selektor komšija je pred ključni meč zabrinuo navijače izjavom da je pitanje koliko su očekivanja realna.

- Kod nas je pritisak uvek prisutan, u svakoj utakmici. Sami smo krivi za to jer smo podigli lestvicu. Ostvarili smo stvari koje su nekada delovale nezamislivo, ceo svet to ceni i uživa u našim uspesima. Imamo dve medalje sa Svetskih prvenstava i takva su očekivanja, mada je pitanje koliko su ona realna. Želimo da prođemo grupu i ne dozvolimo da nas pritisak sputava. Svaka nova utakmica je novo dokazivanje - rekao je Dalić pred utakmicu sa Panamom ono što Hrvati ne žele da čuju.

Hrvati će se ako pobede Panamu približiti plasmanu u nokaut fazu.

- Svi smo zdravi, svi smo spremni. Nemamo problema niti dilema oko sastava. Moramo da budemo bolji nego protiv Engleske i da ispravimo greške, posebno u odbrani. Potrebno je više koncentracije i odgovornosti. Protivniku smo poklonili previše toga i to moramo da promenimo. Panama je pokretljiva, disciplinovana i brza ekipa. Najvažnije je da se postavimo kao favoriti i pokažemo koliko nam ovaj meč znači - rekao je Dalić.