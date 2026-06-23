Argentina je preko svog kapitena došla do velikog trijumfa, a Mesi je novim golovima dodatno učvrstio status najvećeg igrača koje je fudbal ikada video.

Njegov nastup protiv Austrije nije bio samo još jedna velika partija, već utakmica u kojoj je oborio nekoliko istorijskih rekorda Svetskog prvenstva.

Mesi sada ima 18 golova na Mundijalima, 28 odigranih utakmica, 18 pobeda i 2.489 minuta provedenih na najvećoj fudbalskoj sceni.

Svi rekordi koje je Lionel Mesi oborio, po Ginisovoj knjizi rekorda:

Najviše golova na Svetskom prvenstvu – 18

Najviše odigranih utakmica na Svetskom prvenstvu – 28

Najviše pobeda jednog igrača na Svetskom prvenstvu – 18

Najviše odigranih minuta na Svetskom prvenstvu – 2.489