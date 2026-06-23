Da je znao da će ovo da se desi, pazio bi šta priča... Rade Bogdanović napravio je totalni zemljotres.

Analizirajući utakmicu koja je završena bez golova, tačnije detalj iz 67. minuta kada je Natan Ngoj zaradio crveni karton, Bogdanović je izrekao kontroverznu rečenicu i napravio novi skandal.

-Nisam rasista, ali ovi crnci nemaju koncentraciju da izdrže duže od 60 minuta. Igrao sam s njima. Svoje igrače smo nekada morali da čuvamo da ne naprave grešku, sadašnji fudbal je takav. Na nivou Svetskog prvenstva ovo ne može da se desi - rekao je Bogdanović.

Nakon njegove izjave reagovao je voditelj u studiju, koji je napomenuo da i reprezentacija Francuske ima mnogo tamnoputih igrača koji deluju koncentrisano tokom svih 90 minuta.

Posle ovih reči stigle su opasne optužbe... Bogdanović je postao viralan u svetu, a njegove izjave prenose se sa gađenjem.

Hrvati su opleli jako, a stigao je i do Engelza... Čak je i čuveni "San" posvetio tekst Bogdanoviću.

-Rasizam na televiziji - između ostalog javljaju Englezi.

Ostaje da se vidi šta je Radetove sledeći korak, da li možda sprema neko izvinjenje...