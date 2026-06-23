Lionel Mesi je u turnir ušao pomalo rasejan... Njegov otac, Horhe Mesi bio je u bolnici nekoliko dana iz još nepoznatih razloga, ali je on pušten iz bolnice na kućno lečenje, prenose argentinski mediji.

Mesi je uprkos familijarnom problemu blistao na terenu i protiv Austrije.

Utakmicu je počeo promašenim penalom, ali je u nastavku zablistao i postigao nova dva gola kojim je oborio rekord koji je držao Miroslav Klose sa 16 pogodaka ukupno na Svetskim prvenstvima.

Mesi je sada na 18, a tek sledi utakmica sa Jordanom. Ipak, moglo bi se očekivati i da najbolji igrač svih vremena taj meč pauzira.