-Mislim da taj gol nije trebalo da bude priznat. Ovo je udarac s leđa na Ksavera Šlagera. To je čist faul, Mekalister je oborio igrača. Trebalo je da bude dosuđen slobodan udarac. VAR je trebalo da poništi odluku. To je jasna i očigledna greška sudije.

Uprkos kontroverzi, Mesi (38) je ponovo postigao gol u nadoknadi vremena, ali je prethodno propustio i zlatnu priliku da ranije obori rekord, promašivši penal na početku utakmice.