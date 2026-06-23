Argentina je razbila Austriju, ali... Nastala je nova frka.
Kontroverza je nastala oko Mesijevog prvog gola, kojim je postao najbolji strelac svih vremena na Svetskim prvenstvima sa 17 golova, pretekavši Nemca Miroslava Klosea. Bivši danski reprezentativac tvrdi da je akcija trebalo da bude poništena zbog prekršaja Aleksisa Mekalistera na početku napada.
U izjavi za "Fox Sports", Petar Šmajhel je bio jasan u svojoj analizi.
-Mislim da taj gol nije trebalo da bude priznat. Ovo je udarac s leđa na Ksavera Šlagera. To je čist faul, Mekalister je oborio igrača. Trebalo je da bude dosuđen slobodan udarac. VAR je trebalo da poništi odluku. To je jasna i očigledna greška sudije.
Uprkos kontroverzi, Mesi (38) je ponovo postigao gol u nadoknadi vremena, ali je prethodno propustio i zlatnu priliku da ranije obori rekord, promašivši penal na početku utakmice.
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