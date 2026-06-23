-Nije bilo sumnje (da će oboriti rekord u broju golova). Postoje trenuci u kojima Mesi izgleda kao ljudsko biće, kao onaj momenat u kojem je promašio penal. A, imate i trenutke u kojima izgleda nadljudski. Ali, to je Mesi. Za sada je ovo njegovo Svetsko prvenstvo. A, još nije igrao protiv Jordana i ne znam gde će ovo završiti. Dao je pet golova u dve utakmice, a ja imam nula golova na dva Svetska prvenstva - kazao je Ibrahimović u studiju kraj Tjerija Anrija i Aleksija Lalasa.

Nastavio je u istom ritmu.

-Za nekoliko dana mu je rođendan i neka uživa, kao što i mi uživamo gledajući ga kako igra. Neverovatno je i nemam reči da ga opišem - kazao je Ibrahimović.

Oduševljem je Zlatan i načinom kako Argentina igra po principu - svi za Mesija, a Mesi za sve.

-On je vođa. Oni žele da ih vodi da osvoje Svetsko prvenstvo. Već su to uradili i sada hoće to opet, a najbitnije da im to uzvraća i da ne koristi sve to samo za sebe. Nije igrač koji najviše radi na terenu, ali način na koji se kreće je isti kao kada pauk stvara svoju mrežu. On pokreće sve. Argentinci igraju u stilu - Pokaži nam put, a mi ćemo pratiti.